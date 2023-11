"Gioca e vinci". Via al concorso dei buoni spesa

"Gioca e vinci nei Borghi di Matilde" è il concorso a premi che prenderà il via il 10 novembre: assegnerà buoni spesa da 50 euro, attraverso estrazioni settimanali, che si terranno di volta in volta in un comune diverso della Val d’Enza. I buoni spesa saranno spendibili nelle attività commerciali di Canossa, San Polo, Bibbiano, Cavriago, Montecchio, Sant’Ilario, Gattatico e Campegine. La soglia minima per partecipare sono 20 euro di spesa, anche con più scontrini: in palio un montepremi totale di 10mila euro. Il concorso nasce dalla volontà degli otto Comuni di promuovere in modo nuovo il tessuto commerciale e l’attrattività turistica della Val d’Enza. Riuniti sotto il simbolo "I Borghi di Matilde", hanno anche predisposto un calendario di eventi, reperibile anche sui social.

f.c.