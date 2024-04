"Giocare con leggerezza. E pensare a divertirci"

Mister Nesta, partiamo dall’infermeria: Portanova è recuperato?

"Portanova sta bene, aveva solo un indurimento perché era entrato un po’ a freddo. Convoco anche Okwonkwo, mentre per Varela serve ancora un po’ di tempo".

Ci sono aggiornamenti sui tempi di recupero di Bardi?

"Ha tolto il tutore da poco, non so di preciso quante settimane gli serviranno. Forse potremmo recuperarlo per una, due o tre partite, ma il suo rientro non è proprio imminente".

Con il Venezia chi è entrato dalla panchina ha avuto un impatto importante, può esserci all’orizzonte qualche cambiamento nella formazione iniziale?

"Non cambierò moltissimo, ma vedremo. Per quanto riguarda Portanova, io me lo aspetto sempre così decisivo, è stato un anno complesso per lui però adesso lo vedo bene".

È troppo presto per parlare di playoff?

"Finchè non sono salvo io non sono tranquillo e sapete che non lo dico per scaramanzia, semplicemente non voglio dare illusioni".

Eppure la sua Reggiana sembra aver attirato anche le attenzioni dei piani più alti del calcio, tanto che si parla di un possibile interessamento di Galliani, per il Monza, l’anno prossimo…

"Galliani mi scrive ogni tanto, ma per parlare del Milan o di cose che abbiamo fatto assieme. Non c’è nulla, io volo bassissimo e sono concentrato sulla Reggiana. Non dimentico che mi ha dato questa opportunità quando ero a casa da due anni. I cavalli si vedono all’arrivo, quindi noi abbiamo ancora tanta strada da fare, di sicuro credo di aver portato grande impegno, voglia di lavorare e di aver dimostrato di essere una brava persona".

I numeri non mentono: lei è uno degli otto allenatori ancora saldi sulla propria panchina, mentre dodici club hanno cambiato almeno una volta. Perché ci sono così tanti esoneri?

"Nasce tutto dalle aspettative e a volte non sono reali. Tutti pensano alla Serie A e ai playoff, ma non è così. Comunque l’esonero fa parte del nostro mestiere, è stato successo pure ad Ancelotti quindi figuriamoci agli altri…".

L’ultimo ‘problema’ che le resta da risolvere è quello delle vittorie al ‘Città del Tricolore’, si è dato una spiegazione?

"Non dico più niente, stare zitti mi sa che è meglio. Dobbiamo prenderla con più leggerezza, perché quando pensiamo che l’avversario sia più forte o siamo in emergenza giochiamo meglio. A Bari eravamo in 13 eppure ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo solo divertirci noi e divertire il pubblico".

Che squadra è il Cittadella?

"È squadra rompiscatole, passatemi il termine. Hanno una certa identità da anni, pressano molto, sono dinamici, affrontarli non è mai facile".

Oggi alle 18 ci sarà anche il derby tra Roma e Lazio, se la sente di fare un pronostico?

"È sempre molto complicato, di certo farò il tifo come ho sempre fatto da quando ho otto anni. È una partita che soffriamo tutti, io ho giocato pure il derby di Milano in semifinale di Champions (maggio 2003, ndr) ma non ero così teso come prima di Lazio-Roma. Vedremo, può darsi che sarà una partita un po’ bloccata e decisa da un paio di episodi".

Francesco Pioppi