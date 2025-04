Giocatore di rugby batte la testa durante la partita: grave

Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Momenti di forte tensione, nel tardo pomeriggio, al termine dell’ultima gara di campionato di serie C del Rugby Guastalla, al campo di via Sacco e Vanzetti, dove la formazione di casa ha affrontato il Bologna Rugby Club.

Durante la sfida, uno dei giocatori della squadra felsinea – un ventenne friulano domiciliato a Bologna – ha battuto la testa dopo un placcaggio. Non sembrava essere nulla di grave. Ma alla fine della partita, mentre ci si preparava al festeggiamento del ‘terzo tempo’, il giovane ha manifestato alcuni sintomi sospetti.

Nello staff della società bolognese anche una infermiera, la quale ha subito sospettato effetti di un trauma cranico. Sul posto è stata fatta arrivare l’ambulanza della Croce rossa. Un medico di passaggio, il dottor Emilio De Tata, notando l’ambulanza in campo, si è subito fermato per prestare soccorso. Sono arrivati anche l’autoinfermieristica e l’elisoccorso di Parma, atterrato nel campo sportivo.

Il trauma cranico è stato considerato piuttosto serio, tanto che è stato deciso il trasferimento del ventenne all’ospedale Maggiore di Parma, a bordo dell’elicottero del 118, per poter effettuare urgentemente tutti gli accertamenti specialistici previsti in questi casi. Le condizioni sono considerate piuttosto serie, ma il giovane rugbista non sembra essere in pericolo di vita.