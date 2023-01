’Giocattoli in movimento’ Due donati, uno in cambio

Stamattina dalle 10 alle 12,30 a Porta Reggio, in centro a Correggio, il Movimento 5 Stelle locale organizza una iniziative benefica dal titolo ’Giocattoli in movimento’. Si invitano i bambini a portare al gazebo due giocattoli da donare in cambio di un giocattolo. Quelli rimanenti vengono consegnati in beneficenza. L’intenzione è quella di consegnare i giochi raccolti alla Casa della carità di Fosdondo o al reparto di Pediatria del Santa Maria Nuova di Reggio. Gli organizzatori rendiconteranno l’esito dell’operazione di solidarietà nell’arco di pochissimi giorni.