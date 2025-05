Giochi da tavolo per imparare a ragionare

La nostra scuola ha aderito a un progetto sui giochi da tavolo nell’istruzione e il 4 aprile scorso siamo andati al Play di Bologna, il più grande festival italiano dedicato al gioco.

Siamo arrivati e subito abbiamo iniziato a giocare a ’Missione Pietrarubbia’, un gioco digitale dedicato ad Arnaldo Pomodoro. In seguito ci siamo divisi in due gruppi per provare due prototipi di intelligenza artificiale proposti da Unimore. A scuola, durante due lezioni da due ore ciascuna, abbiamo scoperto quanto il gioco da tavolo aiuti nell’istruzione perché, essendo una metodologia diversa rispetto alla lezione frontale, aumenta il livello di attenzione e può far decollare i risultati di noi ragazzi e far diminuire drasticamente bocciature e insufficienze.

Con le educatrici Arianna e Laura abbiamo provato tre diversi giochi: ’Pandemic’ (in cui bisogna salvare il mondo dalle pandemie trovando gli antidoti); ’Tsuro’ (in cui si creano dei percorsi cercando di non scontrarsi con gli altri giocatori); e ’Catan’ (in cui bisogna barattare merci per costruire un villaggio grande e florido). Abbiamo apprezzato molto questo progetto, anche perché abbiamo appreso l’importanza del lavoro di gruppo. Speriamo davvero che i giochi da tavolo, a lungo andare, possano essere inseriti nella quotidianità scolastica.

Classe II FRoteglia