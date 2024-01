’Giochi del patrono’ con tornei di calcio e banchetti

Oggi ricorre il Santo patrono del paese, San Paolo, e tutti gli uffici pubblici saranno chiusi. Numerose le iniziative per tutte le età che sono state organizzate organizzate dall’Unità pastorale ’Terre del perdono’ e patrocinante dell’Amministrazione comunale sampolese.

Dalle 15 alle 18 di oggi si svolgono i ’Giochi del patrono’ con tornei di calcetto e calcio bigliardino, oltre che una golosa merenda. Domani dalle 18.30 fino a tarda serata aperitivi, hambuger alla griglia con patatine, musica e dj settimana.

Sabato dalle 19,30 grande cena emiliana con polenta, porchetta ed altre prelibatezze (bimbi 5 euro, ragazzi fino alle medie 10 euro, 15 gli adulti).

Domenica infine alle 16,30 verrà rappresentato uno spettacolo teatrale dedicato a San Francesco, una narrazione in musica. Tutti gli eventi si svolgeranno presso l’oratorio Helder Camara. Sabato, sempre a San Polo, alle 10,30 tutti sono invitati ad un flash mob per la pace che si terrà nel piazzale antistante il Municipio; è promosso dalle ’Donne in cammino per la pace’. L’occasione è quella del Giorno della Memoria: 14 donne sampolesi manifesteranno la propria opposizione ai vecchi e nuovi genocidi nel mondo, esponendo la scritta ’Cessate il fuoco’.

