Giochi della gentilezza, sabato di letture e giochi per i bimbi

Anche Casalgrande partecipa alle giornate dei giochi della gentilezza proposti a livello nazionale dall’associazione Cor et Amor nell’ambito di ‘Costruiamo gentilezza’ per diffondere le pratiche della gentilezza sotto forma di gioco, rivolgendo particolare attenzione ai bambini e ragazzi.

Il Comune di Casalgrande che aderisce al progetto propone, tramite la biblioteca comunale, un pomeriggio di letture, laboratori creativi e giochi dedicati al tema per bambini dai 3 ai 12 anni. L’appuntamento è per sabato 30 settembre dalle 15.30: i volontari accoglieranno in sala Gino Strada (piazza Ruffilli a Casalgrande) i bimbi più piccoli (dai 3 ai 6 anni) per le letture gentili, mentre i più grandi potranno dedicarsi a creare ‘sassi gentili’ che verranno poi lasciati nei parchi e sui muretti a fianco dei marciapiedi perché chi passa possa vederli e prenderli, portando a casa un messaggio positivo. Seguiranno anche dei giochi e la caccia al tesoro a tema per i ragazzi più grandi.

Le attività in programma nel corso del pomeriggio sono tutte gratuite, ma con prenotazione obbligatoria per organizzare al meglio giochi. Per prenotazioni telefonare ai numeri 0522849397; 3397755415 oppure inviare una mail a [email protected]. Per ulteriori informazioni sulle attività promosse il 30 settembre è possibile consultare il sito internet e la pagina Facebook del Comune in cui è stata pubblicata la locandina con tutte le iniziative che si svolgeranno sabato pomeriggio.

m. b