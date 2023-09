Giochi rotti, spaccio e liti ai giardini

Vandalismi, liti, risse, ma anche minacce a passanti e cittadini, spesso senza alcun motivo. A Bagnolo continuano le segnalazioni delle ’gesta’ di gruppi di giovani e giovanissimi, in evidenza nell’area del parco Europa, ma anche in altre zone del centro del paese. Negli ultimi giorni sono stati evidenziati nuovi danneggiamenti ad alcuni giochi destinati ai bambini. Periodicamente incaricati del Comune intervengono per rimettere in sesto le strutture, con una rapida manutenzione, ma puntualmente si ripetono i danneggiamenti. Di recente alcuni consiglieri di opposizione avevano chiesto di potenziare la pubblica illuminazione al parco Europa, anche per cercare di contrastare episodi illeciti. Come quello accaduto nei giorni scorsi, con una coppia a passeggio nell’area verde che è stata avvicinata da alcuni adolescenti, che non hanno risparmiato offese e minacce. Cstringerli ad allontanarsi in fretta, col timore che la situazione potesse degenerare. Pare che uno dei giovanissimi avesse un coltellino tra le mani. E non mancano segnalazioni che arrivano anche dal quartiere Soave e da altre zone del centro bagnolese. I residenti raccontano di giovani che urlano, usano spazi privati e garage come toilette, consumando o spacciando droga, bevendo alcolici, abbandonando sul posto ogni tipo di rifiuto. I residenti hanno realizzato molti video e fotografie della situazione. Qualcuno ha tentato di portare alla ragione gli autori del degrado e del fastidio, ma in cambio ha ricevuto minacce e offese.

Antonio Lecci