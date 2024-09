Giochi, sport, spettacoli e laboratori. Il quartiere stazione, un palcoscenico

Più gente, meno degrado. Il quartiere stazione salirà alla ribalta domani e sabato con una serie di eventi, incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, attività sportive e giochi; è così, infatti, che si configura il “Piccolo Festival delle culture” organizzato dalla cooperativa sociale L’Ovile con la rete del progetto “Stazioni di Servizio con la comunità”, con il supporto del Comune di Reggio e in collaborazione con le diverse realtà che operano all’interno del quartiere.

Al centro della due giorni vi sarà piazza Domenica Secchi, dove ha sede Cà Reggio, luogo di socialità e di incontro gestito da Ecosapiens (realtà de L’Ovile), ma le iniziative si terranno in diverse aree del quartiere (via Turri, tra queste, con lo spazio comunale “20sette”), secondo un programma che – puntualizza Maramotti – "è stato co-progettato con le comunità, le famiglie e i ragazzi del quartiere stazione".

Realizzato col supporto di varie realtà, tra le quali, la Fondazione Manodori e Iren, e in partnership con la cooperativa sociale Coress e la scuola elementare Elisa Lari, il ’Piccolo Festival delle culture’ parte alle 17 di domani con “Immaginare strade, costruire città” (a cura degli operatori di strada); a seguire un incontro inaugurale con tutte le comunità del quartiere (coordinato da Mondinsieme) e un buffet curato dal Centro sociale Stranieri e da Semi Liberi. Alle 21, poi, sarà proiettato il documentario “Verso Oriente” (esplorazione della Cina) del regista Alessandro Scillitani (Artemide film), con successivo incontro con l’autore e altri ospiti.

In via Turri, in collaborazione con Binario49 e Sottoponte, dalle 19 alle 20 si leveranno suoni dai balconi con il concerto “sospeso’’ della banda di quartiere, mentre alle 20 vi saranno proiezioni e un dj set a cura di Tommaso Monza e, alle 21 Freddy show, spettacolo di fuocoleria ed equilibrismo con Andrea Castiglia (Circo Puntino).

Molto denso il programma di sabato: dalle 9 alle 10,30 pulizia di piazza Secchi cono Comunità al centro, Città Migrante e Legambiente, con un laboratorio di educazione ambientale sulla raccolta differenziata.

Dalle 10,30 Alle 11,30, spazio alle letture per i bambini con “Fiabe dalle gambe lunghe” a cura dei volontari della biblioteca di Ospizio.

Nel pomeriggio, dalle 16 un laboratorio di percussioni senegalesi, giochi popolari, torneo di street soccer per adolescenti e di ping pong. A seguire la possibile riparazione di piccoli elettrodomestici e un dj set a cura di (RE)cicla, il primo Caffè Repair e, alle 21, un documentario (sempre a cura di Alessandro Scillitani) sulle ricchezze storiche della Tunisia.