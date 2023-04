"Gioia enorme Porterò con me Reggio e l’Emilia"

"Elly Schlein – ha scritto su Facebook Marwa Mahmoud – mi ha nominata nella Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega alla formazione e partecipazione politica. Ho il cuore che esplode dalla gioia e per la gratitudine. Ringrazio infinitamente per la fiducia, so che comporta un onore indescrivibile ma al contempo una grande responsabilità.

Lì dentro non entro solo io, entra la mia città, la politica reggiana, emiliana, entrano tutte le persone e le comunità con cui tutti i giorni costruiamo ponti.

In Segreteria entrano con me tutte le persone che in Italia credono nella buona politica, costruita dal basso, attorno alle ingiustizie sociali, la politica che sa guardare in lungo nel tempo e in largo nello spazio, che non perde di vista i bisogni delle persone, che non lascia indietro nessun essere umano. Questa è una grande opportunità, ci metterò tutta me stessa e vi chiedo di stare al mio fianco, grazie".