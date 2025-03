Giorgia Basinghi muore giovane madre, stroncata a 24 anni da una malattia

Toano (Reggio Emilia), 25 marzo 2025 – Toano piange la perdita della giovane madre Giorgia Basinghi, stroncata a soli 24 anni da una grave malattia che le toglie per sempre la gioia di vedere crescere la propria figlia Irene, di soli 8 mesi. Una grande tragedia per suo marito Roberto Pè e per la sua famiglia, la mamma Stefania, il papà Wainer, il suocero Paolo, la suocera Valentina, il cognato Marco, i nonni.

Una notizia che si è diffusa rapidamente e che ha sconvolto tutto il paese, Giorgia era ricoverata all’ospedale di Sassuolo dove era in cura da qualche tempo. Giorgia e Roberto era una coppia giovane e felice che avevano da poco avuto una splendida bambina. Una gioia spezzata dal dolore.

Proprio in occasione della nascita di Irene, i medici hanno scoperto la grave malattia di Giorgia. Un vero incubo che dopo neppure un anno, nonostante le cure proprio all’ospedale di Sassuolo dove era nata Irene, Giorgia ha dovuto arrendersi al male.

Giorgia abitava con la famiglia in località Casa Bonzi di Toano, faceva la parrucchiera a Cerredolo, era subentrata in un negozio che aveva lasciato l’attività da poco ed era felice del suo mestiere.

Il marito Roberto ha sempre lavorato nell’impresa edile della famiglia, fondata dal padre. Una famiglia veramente felice e benvoluta da tutti.

"Giorgia era una ragazza allegra che amava la compagnia”. Faceva parte dello stesso gruppo di giovani a cui apparteneva anche nuovo sindaco di Toano, Leonardo Perugi che la ricorda con immenso dolore.

I funerali avranno luogo oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Toano, ove sarà officiato il rito funebre. Al termine della funzione, il feretro di Giorgia proseguirà per il cimitero locale dove riposerà. Ieri pomeriggio in moltissimi hanno partecipato alla recita del rosario alle camere ardenti dell’ospedale di Sassuolo dove Giorgia è deceduta. Per volontà dei familiari niente fiori ma offerte ai reparti di Ostetricia e di Oncologia dell’Ospedale di Sassuolo.