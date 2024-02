Giorgio Manzi e i dubbi degli extraterrestri

Ancora una volta Giorgio Manzi (foto) - professore ordinario di Antropologia alla Sapienza Università di Roma, accademico dei Lincei e accademico delle Scienze - in occasione del Darwin Day, stamattina (alle 11 al Ridotto del Teatro Valli) è a Finalmente Domenica, per regalare un racconto avvincente e spiegare da un lato come la scienza sia in grado di ricostruire e interpretare la nostra storia nel tempo profondo e, dall’altro, come questo racconto consenta di comprendere meglio chi siamo e quale sia il nostro posto nella natura. Così, nel libro "Antenati", da cui Manzi parte per l’incontro condotto da Daniele Francesconi, si incontrano i protagonisti di un lontanissimo passato, messi a confronto con quelli del presente e del futuro. Ispirato da Richard Dawkins ("Il gene egoista", 1976), Manzi immagina che figure aliene sbarchino sulla Terra per valutare se gli abitanti del nostro pianeta abbiano consapevolezza di sé e delle proprie origini, in base a un unico parametro: aver compreso il fenomeno dell’evoluzione. Ingresso libero.