Giornata a teatro per ragazzi e famiglie

Diversi gli appuntamenti previsti oggi nell’ambito del teatro per ragazzi e famiglie. Al teatro Boiardo di Scandiano alle 16 va in scena "Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone" con Danilo Conti con musiche di Mario Strinati. C’era una volta in Spagna un piccolo toro che si chiamava Ferdinando. Tutti gli altri piccoli tori, suoi compagni di allevamento, correvano, saltavano e si prendevano a testate; ma Ferdinando no. Lui aveva il suo posticino prediletto sotto un albero di sughero, dove si accucciava tranquillamente all’ombra ad annusare i fiori… Inizia così la storia di Ferdinando il Toro, che non amava combattere e dimostrare la sua forza, e non per una decisione o per un particolare motivo, ma perché semplicemente era fatto così… Pubblicata per la prima volta nel 1936, la favola di Ferdinando conserva tutt’oggi il suo potente messaggio, contrapponendo in modo ironico e paradossale l’umanità del toro e la bestialità della violenza e della guerra.

Al teatro Cavallerizza di viale Allegri a Reggio alle 16 è in programma "Il giro del mondo in 80 giorni" con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore. Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari continenti.

Al centro polivalente a Praticello di Gattatico alle 16,30 va in scena "Pinocchio" prodotto da On Art. Lo spettacolo prende vita nella scenografia creata da grandi scatole che, modificandosi, creano dinamismo e stimolano la fantasia dello spettatore. Le scene mutano nel corso dello spettacolo e la scatola si trasforma nei posti simbolo della storia.

Antonio Lecci