Giornata contro la violenza sulle donne. Domani il primo evento

Sono numerosi gli eventi a Novellara per la Giornata contro la violenza sulle donne. Non un solo giorno ma un ricco calendario è previsto per questa ricorrenza. Si comincia domani alla sede della Rosa dei Venti: alle 10 un laboratorio di scrittura contro la violenza di genere, per esplorare il tema ampio e complesso della violenza contro le donne.

Sabato 23 novembre alle 11 al Museo Gonzaga si svolge "La storia è donna", visita tematica al alla scoperta delle donne che hanno caratterizzato la storia locale. Domenica 25 e lunedì 26, al mattino, in Piazza Unità d’Italia, "Petali di solidarietà, in una piazza di fiori contro la violenza", distribuzione gratuita fiori e materiale informativo a cura di Croce Rossa.

Lunedì alle 21 al Laboratorio Armonia la proiezione del film "Siamo noi a dire basta", il 27 novembre alle 20,45 all’ex Macello lo spettacolo "Leggero come una piuma" di Maria Antonietta Centoducati (foto).

Il ciclo di appuntamenti si chiude il 30 novembre alle 11 al laboratorio Armonia, con la presentazione del Tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne nella Bassa.