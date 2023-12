Giornata dedicata a Pier Vittorio Tondelli. Letture e seminari a palazzo dei Principi

Si rinnova l’appuntamento con la Giornata dedicata a Pier Vittorio Tondelli, sabato Correggio, giunta alla sua 23ª edizione, con un programma di appuntamenti molto intenso che riempirà palazzo dei Principi di esperti, appassionati, studiosi. Nella nuova edizione del seminario, coordinata da Gino Ruozzi (già professore di Letteratura italiana all’Unibo), verranno presentate nuove letture che ripercorrono tutta la produzione tondelliana, sia in senso tematico sia in senso geografico, con gli studi provenienti da diversi atenei italiani e stranieri. In particolare si racconterà della ricezione delle opere di Tondelli all’estero. Si comincia già dalla mattinata, alle 10, con gli interventi di Gino Ruozzi, oltre che di Gabriele Gallingani (Università di Bergamo), Alessia Lama Solet (Università di Padova), Riccardo Magni (Università La Sapienza), Luigi Mantuano (docente Mim), Giuseppe Grispino (docente all’Università dell’Oklahoma). Aymeric Dorier (Université Lyon 3).

In apertura di pomeriggio Vincent Raynaud, editor, traduttore e scrittore, già responsabile della letteratura italiana di Gallimard, presenterà la nuova traduzione francese (Seuil, 2023) di ’Camere Separate’, nell’intervento titiolato ’Chambres séparées: Tondelli in Francia oggi’. A seguire Antonio Spadaro (già direttore de La Civiltà Cattolica) racconterà il suo nuovo saggio ’Ho sempre cercato tutto. Pier Vittorio Tondelli. L’uomo, la ricerca, le opere’. In chiusura la proiezione del film-documentario ’La solitudine è questa’ scritto da Andrea Adriatico, Grazia Verasani e Stefano Casi, con la partecipazione di Jonathan Bazzi, Angela Bubba, Viola Di Grado, Paolo Di Paolo, Claudia Durastanti, Alessio Forgione, Alcide Pierantozzi, realizzato nel 2022.

Antonio Lecci