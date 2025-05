Giornata della Croce rossa. Illustrate le manovre salvavita

Pieno successo per gli eventi organizzati a Correggio in occasione della recente Giornata mondiale della Croce rossa. Tra gli appuntamenti promosso dalla Cri locale anche una tavola rotonda sulle aggressioni agli operatori sanitari, dimostrazioni pratiche sui soccorsi in emergenza, una conferenza a palazzo dei Principi su salute, prevenzione e cure domiciliari, senza dimenticare le iniziative destinate soprattutto ai giovani, fra educazione stradale (in collaborazione con la polizia locale), manovre di primo soccorso e rianimazione cardio polmonare. E’ stato proposto pure un "flash mob" di soccorso, con decine di operatori Cri all’opera con simulazioni di rianimazione con manichini, andato in scena davanti al municipio, in centro storico a Correggio.

Iniziative aperte al pubblico per avvicinare ulteriormente i cittadini alla associazione di soccorso e di solidarietà.