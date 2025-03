Giornata della donna: "Da sempre protagoniste dell’impegno civile"

La Giornata internazionale della donna, che cade domani, 8 marzo, comincia già oggi in città, con due eventi, di cui uno al mattino e l’altro alla sera, che sono espressione del nostro ringraziamento "alle donne che hanno sfidato e sfidano gli stereotipi; donne normali, non abituate al palcoscenico", afferma Annalisa Rabitti, assessora alle Pari Opportunità, nel presentare l’articolato programma delle iniziative dedicate.

Una festa già visibile in città attraverso la campagna di manifesti urbani dedicata a tutte le donne che hanno lottato per le pari opportunità. Inoltre, il premio ‘Reggiane per esempio’, quest’anno dedicato a donne che si sono distinte in azioni di attivismo per i diritti. "Le donne sono da sempre protagoniste dell’impegno civile, capaci di cogliere nuove sfide in vari ambiti e in prima linea nel lavoro di cura delle famiglie, non ancora valorizzato – continua Rabitti –. Si è scelto di premiare quelle Reggiane per esempio protagoniste nell’attivismo per i diritti umani, per il contrasto alle discriminazioni e i diritti ecologico-ambientali".

Germana Corradini, neo dirigente dell’Area Cura della comunità, ha parlato di una rete di intervento consolidata., aprendo gli interventi di Francesco Criscuolo, responsabile della Reggia Calcio femminile, e Roberta Macrì, giocatrice. Oggi alle 10 in sala del Tricolore il sindaco Marco Massari e Annalisa Rabitti conferiranno il premio ‘Reggiane per esempio’, giunto alla 16ª edizione. Un premio che valorizza le donne nel nostro territorio che si sono contraddistinte per l’impegno, la passione e la forza del loro operato. Ospite d’onore, Francesca Bonomo, esperta della conciliazione dei tempi di vita delle donne.

Stasera invece alla Cavallerizza lo spettacolo del Collettivo Le Mafalde (vedi box a lato).

Lo spazio VR33 di viale Ramazzini 33, spazio Ex Maffia, oggi gestito da Coress, ospiterà domani un evento co-organizzato dalle persone con disabilità in carico al servizio socioccupazionale Strade. In una no-stop dalle 9 alle 24, market, laboratori a cura di Strade, talk a cura di Cooperjob su ‘Lavorare per sé, lavorare per tutte: storie di emancipazione femminile’ (ore 15), e Matilde in concerto (ore 20.30). Dalle 18.30 apertura punto ristoro. Dalle 10 alle 13, presso il Lab in Chiostri ai Chiostri si terrà ‘D factor. Parole alle donne’, parlando di presenza femminile ed eccellenza delle sue qualità imprenditoriali e umane. Alle 10.30 alla biblioteca Panizzi, le scrittrici amatoriali reggiane del gruppo DoRaTe si mettono alla prova dipingendo ritratti di vita quotidiana di donne. A seguire, spettacolo di Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli. Alle 16 a Casa Cervi verrà presentato il volume ‘Boschi cantate per me. Antologia poetica del lager di Ravensbrück’, a cura di Anna Paola Moretti.