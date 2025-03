Giornata della donna e parità. Il grattacielo si illumina di rosa

Colorato di rosa il grattacielo di Castelnovo Monti in occasione della ‘festa della donna’ e resterà illuminato fino a maggio, in attesa dell’arrivo del Giro d’Italia, che per la prima volta farà tappa nel capoluogo dell’Appennino. Ieri, 8 marzo e in queste serate del weekend, è apparsa al primo buio sul grattacielo, la scritta ‘Amore Infinito’, il claim del Giro d’Italia, illumina di rosa l’Isolato Maestà, il grattacielo di via Roma. Da domani l’installazione luminosa cambierà, e sarà accesa tutte le sere fino al giorno dell’arrivo di tappa a Castelnovo, il 21 maggio, dedicata alla già altissima attesa della Tappa. L’iniziativa nasce da un’idea del Comune di Castelnovo Monti in collaborazione con i condomini del grattacielo.

"Abbiamo scelto il grattacielo perché è un luogo nel centro del paese, vicino alla chiesa, al municipio, al teatro, ed è anche un simbolo di Castelnovo recentemente riqualificato – dice il sindaco Emanuele Ferrari –. Per iniziare l’illuminazione abbiamo scelto un giorno particolare: 8 marzo Festa della donna. Rosa è il colore dell’aurora con ‘le dita tinte di rosa’, come scriveva Omero, ed è il simbolo di ciò che è in grado di rinascere e dare vita, per noi ha il significato profondo di questa festa, la capacità delle donne di dare luce, far nascere e rinascere, riprendere vigore per raggiungere la parità dei diritti, basta femminicidio".

s.b.