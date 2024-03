Giornata della donna. Incontri e spettacoli

Il mese di marzo vede una serie di appuntamenti collegati alla Giornata internazionale della Donna. A proporli sono diverse associazioni e realtà del territorio, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si chiama “Marzo: femminile plurale”, la mini rassegna spontanea che si compone di mostre, spettacoli, presentazioni e dibattiti. Ecco i primi eventi in programma: oggi alle 15.30 al Bismantova “Women”, reading - concerto corale messo in scena da un gruppo informale di cittadini. Ingresso libero, sarà possibile effettuare una donazione all’associazione ’Per te – donne insieme contro la violenza’. Domani alle 18.30 nel Foyer Pietranera del Teatro, è in programma l’incontro ’Libri e chiacchiere’ con Stefania Anarkikka Spanò, illustratrice, vignettista, femminista. Ingresso libero.