Giornata della memoria, domenica visite guidate al cimitero ebraico. Lunedì la commemorazione col rabbino capo Beniamino Goldstein

Il Comune di Scandiano, in occasione del giorno della memoria, organizza una serie di momenti di riflessione e commemorazione che si terranno in diversi luoghi simbolici della città, testimonianze della presenza ebraica nel territorio. Domenica dalle 10 e poi alle 11.15 saranno proposte visite guidate al cimitero ebraico, in via L. Ariosto 21, a cura di Archeosistemi. L’accesso è libero e gratuito senza necessità di prenotazione.

Lunedì 27 gennaio alle 10 si svolgerà la cerimonia commemorativa in onore delle vittime della Shoah con la partecipazione del sindaco Matteo Nasciuti, dell’assessora alla cultura Lorena Lanzoni, del rabbino capo Beniamino Goldstein della comunità ebraica di Modena e Reggio, di un rappresentante di Anpi Scandiano e delle forze dell’ordine. Previste anche letture e interventi curati dalle scuole in un momento di condivisione e riflessione collettiva. Le scuole presenti saranno la classe 3C della secondaria Vallisneri, 1M del Gobetti, classe 3F del Boiardo, classe quinta della primaria M. Lodi, classi 5A e 5B della primaria L. Spallanzani.

Per il primo cittadino Nasciuti ricordare "una delle peggiori pagine della storia italiana e mondiale è un dovere morale, necessario per impedire che simili tragedie si ripetano. La comunità ebraica è stata parte integrante della storia di Scandiano per secoli come testimoniano il cimitero ebraico e luoghi ormai scomparsi come le Contradelle, abbattute durante la realizzazione di piazza Fiume, oggi conosciuta come piazza Padella. A ricordo di questi luoghi e della sinagoga demolita nel 1960, il Comune ha apposto una targa commemorativa all’ingresso della piazza, situata sulla facciata della casa Padoa-Almansi, da cui si accedeva alla sinagoga. Questo edificio rimane uno dei segni più significativi lasciati dalla comunità ebraica scandianese".

