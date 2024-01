Giornata della memoria. Medaglie ai deportati

Ieri mattina, in occasione delle celebrazioni per la giornata della Memoria, in prefettura sono state consegnate ai familiari le medaglie d’onore conferite ai cittadini, italiani e stranieri, deportati durante la seconda guerra mondiale nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Gli insigniti ricordati per l’occasione sono stati Ordauro Mercanti, nato a Villa Minozzo (per il quale ha ritirato la medaglia la figlia Thea Erminia, residente a Quattro Castella) e Gino Bondanelli, nato ad Argenta in provincia di Ferrara (per il quale ha ritirato la medaglia la figlia Maria Gabriella, residente a Reggio Emilia).

L’evento – aperto dai saluti del prefetto Maria Rita Cocciufa e del dirigente dell’ufficio scolastico Paolo Bernardi – ha visto la partecipazione attiva degli alunni del liceo Spallanzani di Reggio, che hanno letto le biografie degli insigniti.

Presenti anche i musicisti del conservatorio di musica di Reggio Emilia e Castelnovo Monti Peri Merulo, che accompagneranno la cerimonia con l’esecuzione di alcuni brani musicali.