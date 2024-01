Giornata della Memoria, tante iniziative in città

In occasione della Giornata della Memoria – il 79esimo anniversario della scoperta e liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz – anche nel Reggiano sono numerosi gli eventi in programma, nel ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Nel giorno clou di giovedì, alle 12 alla Sinagoga di via dell’Aquila, in città, la commemorazione ufficiale, con possibilità di visitare (fino al 26 febbraio) la mostra "Reggio Emilia-3 dicembre 1943 n.01808. Oggetto: Provvedimento a carico degli Ebrei". Mentre domenica dalle 11 una visita guidata alla mostra e alle Pietre d’inciampo di via Monzermone.

Ma si inizia già domani alle 21 al Centro sociale Orologio con la narrazione musicale "La valigia di Hana". Venerdì alle 11,30 alla sede Uisp di via Tamburini incontro col partigiano Orio Vergalli, alle 16,45 letture per bambini alla biblioteca Rosta Nuova, alle 21 la lettura "Il nazista e la bambina", con la partecipazione di Liliana Manfredi, sopravvissuta all’eccidio della Bettola. Sabato alle 17 "Il violino di Auschwitz di Anna Lavatelli", lettura con Roberta Chesi ed Erio Reverberi al violino. Venerdì e sabato alle 21, domenica alle 19, con repliche il 31 gennaio e dall’1 al 4 febbraio, al Teatro Piccolo Orologio uno spettacolo sulla storia tedesca tra violenze, fughe, segreti e oggetti sepolti.

Il 27 gennaio alle 21 al Teatro San Prospero in scena "Maledetti da Dio-Istruttoria 1963" di Marco Rovacchi e Francesca Calabrò. Domenica alle 11 alla sala degli Specchi del Valli letture da "Scolpitelo nel vostro cuore" di Liliana Segre, con Chiara Tomei. Alla stessa ora al conservatorio Peri-Merulo spazio al concerto "Dal Barocco al contemporaneo: un’evoluzione danzante". Domenica alle 16 al salone del Centro pastorale di via Mons. Gibertini, conferenza con la prof. Clizia Riva. Da segnalare sabato alle 9,30 un evento al liceo Moro, con scritti dei deportati dei lager che compariranno sotto le porte di tutte le aule dell’istituto.