Giornata della Memoria. Tante iniziative in Val d’Enza

Ebrei, prigionieri di guerra, omosessuali, oppositori politici, sinti e rom, russi, polacchi, testimoni di Geova… Nei lager nazisti si poteva finire per tanti motivi; gli stessi, che capovolti, hanno fatto scrivere nella nostra Costituzione che i cittadini italiani hanno pari dignità "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Il Giorno della Memoria (il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche arrivarono ad Auschwitz) quest’anno in Val d’Enza è celebrato in vari modi, anche se traspare una sorta di imbarazzo quasi se ricordare le vittime dell’Olocausto significhi approvare le azioni del Governo Netanyahu. Oggi alle 17.30 al Multiplo di Cavriago si onorerà la figura di Piero Iotti, antifascista di Sant’Ilario deportato a Mauthausen e, nel dopoguerra, sindaco del suo paese. Sarà presentata la sua autobiografia. A Montecchio, Bibbiano e Quattro Castella, invece, i ragazzi delle scuole in questi giorni hanno posto nuove pietre di inciampo (piccoli monumenti in ottone) davanti alle case natali di 5 concittadini deportati. A Canossa le celebrazioni si mescolano a quelle del 79° Anniversario della fucilazione a Ciano di sei partigiani: la cerimonia si terrà oggi alle 10.30 davanti al cippo in via dei Martiri alla presenza di istituzioni, autorità e degli alunni delle scuole. A Sant’Ilario al Mavarta si può visitare "Educati alla Guerra", mostra sull’impatto dei conflitti sui bambini di ogni epoca. Gattatico e Campegine fanno riferimento all’Istituto Cervi: domani alle 11 e alle 15 si terranno visite guidate gratuite alla casa-museo e alla mostra "Il Peso della Legge - Le conseguenze delle politiche razziste in Italia". A San Polo alle 10,30 di domani 14 donne metteranno in scena un flash mob contro "vecchi e nuovi genocidi nel mondo, esponendo la scritta: Cessate il fuoco".