Giornata delle Persone con Disabilità. Donati due pc al centro Casa Ferrari

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Onlus Credere per Vedere ha donato due computer al Centro Diurno per Disabili Casa Ferrari di Reggio Emilia, gestito dalla Cooperativa Coress in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia e l’AUSL – Servizio di Neuropsichiatria e Psicologia Clinica.

I due computer donati, un pc desktop e un portatile, saranno utilizzati dai ragazzi del centro per attività come lo studio, la navigazione in rete, ascoltare musica e tante altre esperienze che possano stimolare la loro creatività e connetterli digitalmente con il mondo esterno.

Un piccolo ma significativo gesto, rappresentato da queste attrezzature, che potranno fare la differenza nella quotidianità dei ragazzi, offrendo nuove opportunità e strumenti per crescere, imparare e in qualche modo migliorare la qualità della loro vita in un luogo speciale che offre accoglienza diurna e assistenza continuativa a persone adulte diversamente abili in condizioni di non autosufficienza e dove si lavora ogni giorno per garantire benessere e inclusione per gli utenti.

