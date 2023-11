Giornata di formazione per il soccorso sanitario in aree montane impervie Un corso di formazione gratuito (7 crediti Ecm) dedicato a medici e infermieri per affrontare le criticità del soccorso sanitario in ambiente montano ed impervio. Docenti esperti del Saer, del 118, ricercatori e professionisti socio-sanitari. Domani, 8.30-17.30, Croce Verde Reggio.