Giornata in sicurezza: noi e la polizia locale

Noi studenti della classe I E della scuola Galileo Galilei, succursale di Massenzatico, il 27 febbraio scorso, nell’ambito del progetto Sicurezza stradale abbiamo incontrato due agenti della polizia locale, che ci hanno parlato dell’importanza della condotta corretta da tenere in strada.

Abbiamo intervistato Antonio Pugliano, assistente capo della polizia locale di Reggio Emilia e coordinatore del progetto.

Antonio Pugliano, che cosa bisogna fare in caso di incidente?

"L’azione principale da compiere è fermarsi e allertare il 112, che dovrà valutare eventuali lesioni fisiche delle persone coinvolte e attendere l’arrivo di una forza di polizia che si occuperà di ricostruire la dinamica dell’incidente".

Qual è la distrazione più comune quando si guida?

"Molti incidenti avvengono nelle città e spesso vedono coinvolti gli utenti deboli della strada: pedoni, ciclisti e monopattinisti. Chi attraversa deve guardarsi intorno e accertarsi che i veicoli lo abbiano visto, ma chi è alla guida e si avvicina ad un attraversamento pedonale o ciclopedonale deve sempre moderare la velocità, per essere in grado di fermarsi prima delle strisce. Quello che spesso distrae il conducente di un veicolo è l’uso del telefono cellulare, benché vietato".

Perché una parte degli automobilisti tende ad ignorare le norme del codice della strada?

"Forse perché non si rendono conto che l’inosservanza delle regole non mette a rischio solo gli altri, ma anche se stessi".

Che cosa dobbiamo fare quando attraversiamo sulle strisce pedonali?

"Si può utilizzare una regola non scritta, cioè la regola dei quattro sguardi: guardo a sinistra, guardo a destra, inizio ad attraversare guardando a sinistra e termino guardando a destra".

Si può passare con il semaforo giallo?

"Non dobbiamo attraversare quando il semaforo è già giallo. Se scatta dopo che abbiamo già iniziato l’attraversamento, dobbiamo liberarlo nel più breve tempo possibile. I nuovi semafori cominciano ad avere il contatore, che ci dà un’indicazione del tempo rimanente".

Di chi è la colpa se un autista investe un pedone che attraversa la strada senza guardare?

"Il compito della polizia che rileva un incidente stradale non è quello di dare colpe, ma accertare eventuali infrazioni del Codice della Strada. Nel caso in cui un pedone venga investito mentre attraversa una strada senza utilizzare l’apposito attraversamento pedonale, anche se distante meno di 100 metri, la responsabilità potrebbe essere tanto del pedone quanto del conducente del veicolo investitore che non è stato in grado di evitare un ostacolo prevedibile".

Classi

I E, II E, II F