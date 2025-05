Giornata internazionale della Croce Rossa, oggi l’evento in centro

Nell’ambito della Giornata Internazionale della Croce Rossa Italiana, la sezione guastallese della Cri organizza un evento dimostrativo rivolto a tutti i cittadini per far conoscere le sue attività sul territorio locale. L’appuntamento è per oggi dalle 8 alle 14 in piazza Mazzini, in centro storico, dove l’area diventa uno spazio espositivo per i mezzi utilizzati per i vari servizi, dimostrazioni di soccorso simulato, potendo anche incontrare volontari e operatori del soccorso che ogni giorno si impegnano per la comunità. In piazza anche ambulanze di emergenza, la cucina mobile, l’imbarcazione per il soccorso in acqua, veicoli per interventi su terreni difficili, fino a dimostrazioni sul corretto uso del defibrillatore.