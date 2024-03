Giornata internazionale della donna, due appuntamenti al teatro Bismantova

Il mese di marzo vede una serie di appuntamenti collegati alla giornata internazionale della donna, a proporli diverse associazioni e realtà del territori. Sabato alle 16.30, nell’ambito degli incontri promossi da La lanterna di Diogene, al Teatro Bismantova (ingresso libero) si terrà la conferenza I sandali di Aspasia, una indagine sulla prostituzione dall’antichità a oggi, che vedrà in dialogo Angela Pietranera, Vanessa Piccinini e Angela Delucchi. Venerdì 15 spettacolo Schizzate – brevi storie di follia tra musica e teatro, con testi di Elisa Lolli e Simona Madurino e musiche dei Caravane de Ville (Teatro Bismantova, ore 21, ingresso 10 euro). Un affresco della condizione femminile tra genialità e ribellione, dolore e leggerezza: la follia del titolo è quella che non ha un nome, quella che non fa dormire, la follia come stigma che per secoli ha bollato le donne irregolari, libere, emancipate.

