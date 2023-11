Giornata mondiale dell’albero: "Mettiamo a dimora 89 piante"

Per festeggiare la Giornata Mondiale dell’albero a Cavriago verranno messe a dimora 89 nuove piante nel parco del quartiere Pianella: tutti i cittadini, in particolare le famiglie, sono invitate a partecipare all’importante iniziativa che guarda ad un futuro più sostenibile. Il ritrovo è domenica alle 10.30 nel parcheggio di via Miselli, vicino alla piadineria. Saranno presenti le famiglie dei bambini delle scuole dell’infanzia e dei nidi di Cavriago, mentre perito agrario del Comune, Rossella Zangelmi, illustrerà le modalità di piantumazione e di cura degli alberi. L’iniziativa rientra nel progetto della Regione "Mettiamo radici per il futuro", ripreso il primo ottobre, che prevede la distribuzione gratuita di piante a enti e cittadini. L’obiettivo è di avere in Emilia-Romagna entro il 2024 di 4 milioni e mezzo di alberi in più. "Le nostre città necessitano di un verde rigoglioso che non solo migliori l’aspetto estetico, ma promuova anche un ambiente più sano e sostenibile" dice l’assessore all’Ambiente Luca Brami.

f.c.