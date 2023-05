Giornata naso rosso coi volontari clown

Oggi dalle 10 alle 19 in piazza Martiri del 7 Luglio, in centro a Reggio, si svolgono eventi legati alla diciannovesima Giornata del Naso Rosso, con lo slogan "Fai nascere un sorriso". Si tratta di una manifestazione per bambini e famiglie che si svolge nel core della città, organizzata dalla Federazione nazionale dei volontari clown. In programma animazioni con palloncini, giocoleria, balli, spettacoli di magia e di bolle. In caso di maltempo la manifestazione viene rinviata a sabato 13 maggio. Gli eventi di questa Giornata si svolgono in una settantina di piazze in tutta Italia.