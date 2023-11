Giornata Nazionale degli alberi. La Forestale coinvolge gli studenti

Ben 136 piantine forestali, di cui 28 alberi di Falcone, tutte prodotte dai vivai del Reparto Biodiversità di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, sono state donate dai carabinieri della Forestale a docenti e alunni delle scuole di Reggio e Modena. In occasione delle Festa Nazionale degli Alberi e nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”, le piante sono state messe a dimora nei cortili delle scuole o nelle loro immediate vicinanze con la partecipazione di studenti, insegnanti e autorità. Ognuna di loro corredate di fascetta con QR code necessario per la loro geolocalizzazione ed il conseguente inserimento nel portale dedicato www.unalberoperilfuturo.it così da poter essere seguiti nella crescita.

Nel reggiano l’iniziativa si è concentrata in Appennino, nello specifico a Viano, Carpineti e Castelnovo Monti.

In particolare presso la caserma sede del Nucleo Carabinieri Forestale di Viano le classi terze della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Toschi hanno partecipato alla consegna dell’Albero di Falcone che verrà custodito proprio nella sede della caserma in nome e per conto di tutte le Scuole del Comune. In quell’occasione era presente anche Cristina Solustri dell’Associazione Libera.