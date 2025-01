Giornata trionfale per le reggiane

E’ stata una giornata trionfale per l’hockey su pista, anche se la presenza di due derby non ha ovviamente permesso l’en plein.

Vincono comunque le due formazioni maschili di Serie A2, quella di Serie A femminile, mentre nei due derby di Serie B il successo va alle squadre maggiormente accreditate e attrezzate per disputare questo campionato.

A2 CORREGGIO: Un po’ di fatica, per la truppa di Eduard Granell, per regolare il Bassano. Finisce 7 a 4, ma a fine primo tempo il parziale era di 4 a 3. La Bdl Minimotor si è schierata con Salines, Menendez, Caroli (1 gol), Casari (3), Tudela (3); poi M. Pedroni, Cinquini, Righi, M. Holban e F. Pedroni. Con questo successo, comunque confortato dalla prestazione della ripresa, la Bdl è seconda in classifica con 14 punti, dietro al Breganze a quota 16; Scandiano è quinto con 8.

A2 SCANDIANO. Non era una partita scontata, per il Centro Palmer, che vince a Montecchio Precalcino per 6 a 3 (p.t. 2-1). Vittoria del collettivo e anche della "panchina", visto che 4 reti su 6 arrivano da giocatori non inclusi nello starting five. Enrico Mariotti schiera infatti Vecchi, Deinite (1), Roca, Barbieri, Herrero (1); poi Stefani (2), Busani (1), Beato (1) e Raveggi.

A FEMMINILE. Vittoria molto importante per la Rotellistica Sasco Scandianese che supera il Valdagno 4 a 2, una delle squadre che contende la seconda piazza alle giallo nere di Valeria Calia, dirette nell’occasione in panchina da Nicolò Busani. Sasco con Teli, Sarmiento (1), Berti (1), Gimenez e Yacanto (1); poi De Stefano (1), Pontrelli e Pisati. SERIE B. La Rotellistica Scandianese supera l’Italplastics Correggio per 10 a 2 (p.t. 2-1). I ragazzi di Barbieri soffrono un po’ nel primo tempo e poi dilagano. Scandiano con C. Rinaldi, Gioele Ganassi (2), Giardina (2), Consiglio (4), Castaldi; poi Vivi, Gabriele Ganassi (1), Pozzi (1), K. Rinaldi e Greta Ganassi. Italplastics Correggio con Tolomelli, Mangano, Giaroni, Pozzi, Orfei; poi Munari (1), G. Holban (1), Ferretti, Angelotti, Gasparini. Nell’altro derby è la Minimotor Correggio che vince facile 9 a 4 (p.t. 5-2) sul Roller Scandiano. Correggio con F. Pedroni, Gabbi (1), Castiglioni (1), M. Pedroni (5), M. Holban (2); poi Simonelli, Caroli, Righi, Severi. Scandiano con Francia, R. Busani (2), Ranati, Montanari 81), Montecroci (1); poi Barbieri e Chiara Pisati.

Claudio Lavaggi