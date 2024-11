Giornate della laicità, i talk. Riflessioni sulla legge 194

Questo il programma di oggi per le Giornate della laicità, il festival di approfondimento culturale dedicato al pensiero laico, critico e razionale, promosso da Iniziativa laica, MicroMega e Arci Reggio Emilia, in programma fino a domenica 1 dicembre. Tema di questa edizione, con la direzione scientifica della filosofa e direttrice di MicroMega Cinzia Sciuto, è ‘Senza dogmi’. Sono due gli incontri in programma oggi, al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro.

Si parte alle 18, con un incontro dedicato ai diritti e all’autodeterminazione delle donne che vede protagoniste la ginecologa Anna Pompili e la giornalista ed esperta di formazione Monica Lanfranco, moderato dalla direttrice di ‘Left’, Simona Maggiorelli. Al centro della discussione ci sarà la legge 194, con una riflessione sui limiti che ne impediscono una reale attuazione in Italia. A seguire, alle 21, lo sceneggiatore e regista Franco Bernini e il critico Mario Sesti parlano invece del rapporto tra etica e potere, religione e politica, oggetto del libro ’Il trono’ dello stesso Bernini. Gli incontri sono a ingresso libero.

s. b.