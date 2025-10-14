Giornate Fai, successo da record. Reggia di Rivalta tra le più visitate. In Italia è seconda solamente a Bari

La Reggia di Rivalta al secondo posto in Italia tra i luoghi più visitati alle giornate d’autunno del FAI. Dalle stime e dai dati emersi nelle ultime ore relativi al numero dei partecipanti, la maestosa villa ducale che fu residenza degli Estensi – di recente recupero e riqualificazione – insieme al suo parco è risultato essere il secondo più visitato a livello nazionale dopo il palazzo che ospitava l’ex Provincia di Bari.

"I circa 4.500 ingressi in un weekend che hanno fatto registrare la Reggia e il Parco – ha dichiarato il sindaco Marco Massari – rappresentano una fotografia della riuscita dell’evento. È infatti assodato che la Reggia di Rivalta col suo parco rappresenta oggi un luogo particolarmente apprezzato da cittadine e cittadine, in qualsiasi stagione. Un risultato straordinario per un luogo che sta entrando nel cuore dei reggiani. Numeri che ci confortano nel proseguire il lavoro di valorizzazione e promozione di bellezza, storia, arte e sostenibilità".

Le giornate del Fai hanno inoltre coinvolto pure l’ex Banca d’Italia in piazza Martiri del 7 Luglio e Villa Spalletti Trivelli a Sant’Ilario, luoghi aperti eccezionalmente nel weekend, aderendo all’iniziativa, vedendo altrettante lunghe code di cittadini desiderosi di scoprirne segreti e bellezze.

"Mi corre l’obbligo di ringraziare il FAI di Reggio per un’iniziativa organizzata benissimo, i dirigenti scolastici e i nostri bravi studenti ciceroni per aver bene interpretato il senso di un evento che significava anche trasmissione di conoscenza e di reciproca responsabilità per quanto riguarda luoghi pubblici di questo valore", ha concluso il primo cittadino.

A fargli eco anche l’assessora all’ambiente, Carlotta Bonvicini: "Un grande successo questo weekend, con l’apertura straordinaria di alcuni luoghi – ha scritto sui social – Un sentito ringraziamento al Fai di Reggio, tutti gli studenti e le studentesse coinvolte e agli amici e volontari dell’Associazione Insieme per Rivalta che hanno animato le visite guidate con cura e passione".