"Giorno del Dono a Correggio: celebrazione di volontari e associazioni".

Stamattina si svolge a Correggio il "Giorno del dono", con un evento dalle 10 a palazzo dei Principi, con le autorità locali guidate dal sindaco Fabio Testi. Protagoniste le associazioni e le persone che si dedicano agli altri, come volontari. In questa edizione, la manifestazione premia coloro che si sono impegnati per l’emergenza della guerra in Ucraina con donazioni, raccolta materiale e accoglienza.