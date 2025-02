Giorno del Ricordo: "Il Comune calpesta la memoria dei caduti"

"I martiri delle foibe meritano rispetto, dispiace invece vedere che il Comune di Reggio li considera vittime minori di uno dei periodi più bui della storia del nostro paese, calpestandone la memoria". Sono le parole con cui Alessandro Aragona, consigliere regionale e segretario provinciale di Fdi, commenta le iniziative comunali in occasione della Giornata del Ricordo, in programma per domani. Celebrazioni "in tono minore rispetto agli altri anni, se addirittura non si è voluto creare un evento in Sala del Tricolore perché utilizzata per il Consiglio Comunale, organizzandolo invece alla biblioteca Panizzi". "Come se non bastasse questa mattina (ieri, ndr) è stata autorizzata una contromanifestazione nello stesso luogo e momento in cui in piazza della Vittoria venivano ricordati i martiri delle Foibe" rincara Aragona. Quanto alla lettura dei nomi dei 30 caduti reggiani nelle foibe proposta alla maggioranza, "addirittura il capogruppo Miglioli dei Verdi si è detto disposto a uscire dall’aula al momento, a dimostrare che nonostante le parole dell’assessore Mietto la strumentalizzazione di questo momento appartiene ancora a tutta alla sinistra".

"Il ricordo delle vittime della foibe è stato celebrato nella rumorosa assenza dei rappresentanti della giunta cittadina e con il sottofondo molesto e provocatorio di musiche e urla di manifestanti sventolanti bandiere rosse a poca distanza" aggiunge l’avvocato Giovanni Tarquini, consigliere comunale e capogruppo della Lista Civica per Reggio Emilia. "Qualsiasi vittima di violenza e repressione ha il diritto di essere ricordata – prosegue –. La storia va studiata con la mente libera da barriere ideologiche, ma questo evidentemente è un concetto che non trova spazio negli assetti sociali, nei sistemi di governo e nei cervelli della sinistra". "Le stragi delle foibe non possono trovare alcun tipo di giustificazione, non esiste una ideologia giusta ed una ingiusta – chiosa –. Oggi ricordiamo coloro che hanno subìto le mostruosità del regime comunista slavo e dei suoi fiancheggiatori e di fronte a quel dolore dovremmo tutti soltanto chinare il capo, in silenzio".