Giorno della Memoria. Gli eventi di lunedì. Cerimonia in sinagoga

Lunedì prossimo ricorrerà l’80esimo anniversario della scoperta e liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz. Ovvero il ‘Giorno della memoria’ della Shoah. Come ogni anno, il Comune di Reggio in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio promuove un ricco cartellone di iniziative con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare i momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico, alle minoranze e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazi-fascisti. "L’intento – scrive l’amministrazione – è quello di conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e in Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere. Nella giornata di lunedì 27 gennaio, alle ore 12.30 nella Sinagoga di Reggio Emilia, in via dell’Aquila, si terrà la cerimonia ufficiale di commemorazione per ricordare i tragici eventi e riflettere sul passato e sul nostro presente. Per l’occasione Marco Massari e il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, deporranno una corona per i cittadini ebrei perseguitati, deportati e sterminati.

Dopo la lettura di un salmo da parte del rabbino Beniamino Goldstein, la cerimonia si sposterà all’interno della Sinagoga con un intervento del sindaco Massari e del presidente Zanni: introduce e conduce Matthias Durchfeld di Istoreco. Seguirà una camminata dalla Sinagoga verso via Monzermone per la consueta presa in cura delle Pietre d’Inciampo che ricordano la deportazione di Beatrice Ravà, Ilma e Iole Rietti (n.8) e Oreste Sinigaglia (n.10). Non mancheranno i consueti appuntamenti dedicate alle scuole al cinema comunale Rosebud, con titoli che si propongono di offrire strumenti utili per la formazione di una coscienza collettiva e per riflettere sui diritti umani e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione. Sempre lunedì, alle 11, al liceo Matilde di Canossa è in programma la presentazione del libro di Michele Pompei ’Razze umane. Breve storia di un lungo inganno‘: l’incontro sarà aperto dall’intervento dell’assessore alla Cultura, Marco Mietto.