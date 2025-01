Giorno della Memoria: le iniziative: "Il dovere di trasmettere la storia"

Inizieranno domani a Casalgrande le iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Casalgrande per celebrare il giorno della memoria. Alle 15.30 nella sala espositiva Gino Strada è in programma l’incontro-lezione, tenuto dal professor Ugo Bedeschi, dal titolo ‘Settembre 1943: Strage nazista nella Certosa di Farneta (Lucca) e deportazione in Germania dei rifugiati’. Sabato alle 18, alla biblioteca Sognalibro, sarà proposto il recital musicale ‘L’Amico ritrovato’ tratto dall’omonimo racconto di Fred Uhlman con la voce di Faustino Stigliani su arrangiamento e accompagnamento musicale di Gianluca Maggi.

Il 27 gennaio alle 11 in piazza Martiri della Libertà, davanti al municipio, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera in memoria delle vittime dell’Olocausto. Il programma delle celebrazioni culminerà con la posa della prima pietra d’inciampo nel territorio comunale. Il 29 gennaio dalle 9.30 in via Rio Rocca 7 a Sant’Antonino verrà posato quel piccolo, ma infinitamente significativo cubetto di metallo in ricordo del casalgrandese Dannunzio Ferioli alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi e di tutte le autorità civili, militari e religiose. Alla sala espositiva ci sarà poi un approfondimento storico a cura di Istoreco. Sempre mercoledì 29 gennaio al teatro De André, alle 10, andrà in scena Anna Frank: lo spettacolo teatrale, in replica alla stessa ora giovedì 30, è riservato alle classi della scuola primaria di Casalgrande.

"Celebrare ogni anno questa ricorrenza non deve essere un puro esercizio di conservazione della memoria, ma un momento di riflessione e testimonianza in particolare verso i giovani" dice l’assessore alla cultura Graziella Tosi. Tramandare la memoria è "un dovere civile – aggiunge – e rafforza la nostra consapevolezza che il male nasce e prolifera nell’indifferenza. I valori di libertà, rispetto, uguaglianza sono principi fondamentali della democrazia che vanno costantemente nutriti".

