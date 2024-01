Giorno della Memoria, oggi in Sinagoga la celebrazione ufficiale

Sabato 27 gennaio ricorre il 79esimo anniversario della scoperta e liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz e pertanto si celebra il ‘Giorno della memoria’ delle vittime dell’Olocausto. Questa tragica ricorrenza sarà ricordata in città attraverso un ricco cartellone di eventi, aperto venerdì scorso con la posa di una nuova pietra d’inciampo in viale Simonazzi a ricordo del reggiano Bruno Farri, e ricco di iniziative fino a inizio febbraio. Oggi alle ore 12 nella Sinagoga in via dell’Aquila, si terrà la cerimonia ufficiale di commemorazione per ricordare i tragici eventi dell’Olocausto e riflettere sul passato e sul nostro presente anche in termini di discriminazioni, razzismo e diritti delle minoranze. Il sindaco Luca Vecchi, il presidente della Provincia Giorgio Zanni ed Elisabetta Del Monte di Istoreco deporranno una corona a ricordo dei cittadini ebrei perseguitati, deportati e sterminati.

In seguito il rabbino Beniamino Goldstein, darà lettura di un salmo. Presso la sinagoga fino al 26 febbraio è allestita la mostra “Reggio Emilia - 3 dicembre 1943 n.01808. Oggetto: Provvedimento a carico degli Ebrei”. Si tratta di una mostra biografica a 80 anni dall’arresto degli ebrei a Reggio Emilia con racconti, documenti, fotografie. Sarà aperta tutte le domeniche per visite in autonomia (ore 10-13 e 15-18). Le scuole interessate possono prenotare una visita scrivendo a elisabetta.delmonte@istoreco.re.it

Sempre in sinagoga si terranno domenica 28 gennaio, alle ore 11, una visita guidata alla mostra e alle Pietre d’inciampo di via Monzermone; domenica 4 febbraio, ore 11, “Ma noi siamo ebrei? Fuga, salvezza, migrazioni della mia famiglia tra antifascismo e ebraismo in Emilia-Romagna. Testimonianza di Sergio Mangolini”; domenica 25 febbraio, ore 11, visita guidata alla mostra e alle pietre d’inciampo di via Monzermone. Prenotazione solo per le visite guidate, la conferenza e la testimonianza a sinagoga@istoreco.re.it