Giovanardi dà man forte a Fabio Filippi

Appuntamento a Reggio con l’ex ministro Carlo Giovanardi, nell’ambito della campagna elettorale in vista del voto per le elezioni regionali, che coinvolgeranno i cittadini emiliano-romagnoli il 17 e 18 novembre.

Domani è atteso in città l’ex ministro Giovanardi, emiliano, da sempre un punto di riferimento del centrodestra cattolico. L’ex senatore sarà a Reggio Emilia per sostenere la candidatura al consiglio regionale nella lista di Forza Italia di Fabio Filippi, che in passato ha ricoperto il ruolo nel palazzo di via Aldo Moro a Bologna e che ora ritenta di conquistare un posto in consiglio.

"Per una Regione nuova" è il titolo dell’incontro che si terrà a mezzogiorno alla trattoria da Mimmo in via Pasteur 27, in città. Oltre a Giovanardi e a Filippi saranno presenti Loretta Vignali, candidata alle Regionali per Forza Italia, Claudio Bassi, capogruppo degli azzurri in consiglio comunale a Reggio, Davide Ganapini e Andrea Saccani, rispettivamente vicecoordinatore provinciale del partito e coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia.

A pochi giorni dal voto, l’incontro vuole fare un bilancio della campagna elettorale in Emilia-Romagna dove il centrodestra, che sostiene Elena Ugolini, spera di replicare il buon risultato ottenuto in Liguria. Fabio Filippi, ingegnere di Casina e da sempre militante nella fila del partito fondato da Silvio Berlusconi, è stato consigliere regionale, prima per il Pdl e poi per Forza Italia, dal 2000 al 2014. Nel 2009 ha corso per la carica di sindaco a Reggio. Ad oggi resta l’unico consigliere regionale di Forza Italia espresso sul territorio reggiano.