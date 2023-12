Giovanardi, stasera l’ultima puntata: "Tante sorprese, le coppie si rimescolano"

Si conclude questa sera su Rai 1, in prima serata, la seconda stagione della Fiction "Lea-I nostri figli", diretta da Fabrizio Costa e che vede tra i personaggi principali l’attrice reggiana Eleonora Giovanardi.

A fianco di Lea - infermiera protagonista della serie, interpretata da Anna Valle, e del dottor Marco Colomba, pediatra (l’attore Giorgio Pasotti) - Eleonora Giovanardi è Anna Galgano: ginecologa ed ex compagna di Marco. La storia è ambientata a Ferrara e si svolge per lo più nel reparto di Pediatria dell’ospedale.

"Sono passati tre anni dalle vicende della prima serie e nella seconda le dinamiche tra i personaggi sono un po’ cambiate – racconta Eleonora Giovanardi. - Anna ha una figlia, la sua storia con Marco è finita, e lei ha deciso di rimettersi in gioco professionalmente, affrontando il concorso per diventare primario. Questa sera ci sarà la puntata conclusiva di questa seconda serie e non voglio anticipare nulla. Posso dire però che le sorprese non mancheranno e ci saranno un po’ di rimescolamenti tra le coppie".

La Fiction di Rai 1 ha raggiunto nelle scorse tre settimane dei buoni dati di ascolto: "Non sappiamo ancora con certezza se ci sarà una terza serie – dice l’attrice reggiana – ma i risultati fanno pensare che è possibile". Eleonora Giovanardi è in questo momento anche presente nel cast di una seguitissima fiction, soprattutto da parte dei giovani, su Rai 2 : "Noi siamo Leggenda", diretta da Carmine Elia (lo stesso di "Mare fuori"), in programmazione al mercoledì alle 21,20. Nella storia cinque ragazzi scoprono di avere poteri straordinari, che permetteranno loro di fronteggiare la vita. Eleonora Giovanardi interpreta la mamma di uno di loro, a cui dà corpo Nicolas Maupas. " È una vicenda molto delicata – spiega Eleonora – perché i poteri che i ragazzi scoprono di avere sono legati all’adolescenza, al periodo di crescita che stanno affrontando. Un prodotto televisivo molto interessante, che sperimenta ambiti nuovi rispetto a un’offerta più generalista". L’attrice è poi ancora impegnata nella tournée teatrale con il lavoro del drammaturgo e regista reggiano Emanuele Aldrovandi, "L’estinzione della razza umana".

Stella Bonfrisco