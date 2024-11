Giovanardi, svolta sull’integrazione . E Iva Zanicchi promuove Filippi

Appello al voto di Forza Italia, che ieri ha ospitato il senatore modenese Carlo Giovanardi a sostenere i candidati reggiani al consiglio regionale, nelle elezioni di domenica e lunedì prossimi. Presenti a lanciare la proposta per una "regione nuova", in forza a Elena Ugolini, erano presenti i candidati Fabio Filippi, Loretta Vignali, Silvia Vallisneri. Inoltre, il capogruppo di FI in consiglio comunale, Claudio Bassi; il vice coordinatore provinciale, Davide Ganapini e il coordinatore provinciale dei giovani forzisti, Andrea Saccani.

"Nell’area popolare, liberale d’ispirazione cristiana, la mia casa – ha detto Carlo Giovanardi – siamo consapevoli, e lo dico soprattutto ai nostri alleati di centro destra, che sarebbe sbagliato regalare alla sinistra il voto dei nuovi cittadini immigrati. Un errore che certamente Trump non ha commesso e che lo ha condotto alla vittoria. Per questo non posso condividere la ‘ricetta’ di Fratelli d’Italia e della Lega. Chi nasce in Italia, cresce in Italia, va a scuola in Italia e magari non ha mai neppure visto il suo Paese d’origine, credo che già a 14 anni abbia maturato il diritto di cittadinanza".

Poi l’ex ministro ha aggiunto: "Anche tra gli italiani migrati all’estero, ce lo dice la storia, c’erano persone disoneste. Ma questo non significa che non ce ne fossero tante e tante oneste, che hanno saputo portare alto il nome dell’Italia. Sbagliato pensare che il nostro futuro possa andare in altra direzione, la strada è quella dell’integrazione. Non dimentichiamoci che il problema della denatalità sta prendendo sempre più largo".

Più legate al territorio le considerazioni di Fabio Filippi: "Vorrei continuare il lavoro che ho iniziato. Quando ero consigliere regionale più che chiedere dei posti ho chiesto dei soldi per il mio territorio: quindi non voglio fare carriera, ma tornare a finanziare il mio territorio che è fragile e debole, e sistemare in particolar modo gli argini dei fiumi e le frane in montagna. Il mio obiettivo è portare finanziamenti alla nostra provincia, per realizzare le necessarie opere a tutela dell’ambiente, ormai caratterizzato da argini fluviali deboli e ripetute frane. Solo grazie la centro destra sarà poi possibile realizzare la diga di Vetto, un’opera attesa da tempo e osteggiata da più parti. Se vince la sinistra che ha come alleato il Movimento 5 Stelle la diga, la più grande opera attesa in provincia da anni, non si farà. Un altro tema che voglio portare avanti è quello della sicurezza. Per quanto riguarda lo Ius scholae, io credo si troverà un accordo con Fratelli d’Italia e Lega, perché è inevitabile".

Loretta Vignali e Silvia Vallisneri si sono poi augurate di raggiungere buoni risultati, da poter spendere per le donne.

Nella serata di ieri con un video girato in Appennino è poi arrivato l’endorsement di Iva Zanicchi: "Votate Fabio Filippi, lui farà delle cose buone per noi e la nostra provincia".