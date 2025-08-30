Giovane accoltellato a una gamba durante una lite

Scandiano (Reggio Emilia), 30 agosto 2025 – È finita con una coltellata a una gamba la lite scoppiata la scorsa notte a Scandiano (Reggio Emilia). La vittima è un italiano di 24 anni, residente nel comprensorio ceramico modenese, che poco dopo la mezzanotte si è presentato al pronto soccorso cittadino con una ferita da arma da taglio alla gamba sinistra. Sul posto, allertati dal personale sanitario del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Scandiano. Il giovane, dopo le prime cure, è stato trasferito all’arcispedale Santa Maria nuova di Reggio Emilia. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma non è in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, l’episodio sarebbe avvenuto in via della Repubblica, a meno di un chilometro dal pronto soccorso, probabilmente al culmine di una lite con un altro ragazzo. Le circostanze restano tuttavia da chiarire. I militari hanno avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.