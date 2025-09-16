Giovane agente sotto choc: "È capace e preparato. Non riesce a darsi pace"

Affranto e con gli occhi arrossati dalle lacrime. È apparso visibilmente sconvolto il poliziotto che ieri mattina a Massenzatico ha usato il taser per fermare il 41enne Claudio Citro, poi trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova dov’è venuto a mancare. Lui è un agente in servizio alla squadra volanti della questura: è ancora giovane, descritto come capace e molto preparato grazie anche a diversi corsi frequentati, e con una certa esperienza professionale già maturata. Saputo del tragico epilogo che ha avuto ieri mattina l’intervento a Massenzatico, il poliziotto non riusciva a darsi pace. Ha detto che lui, insieme ai colleghi, avevano provato a far calmare il 41enne per molto tempo, ma che nonostante gli sforzi non ci erano riusciti. E che avrebbe usato il taser non subito, ma dopo almeno 30-40 minuti spesi nel tentativo di riportare Citro sotto controllo, dopo che aveva dato in escandescenze: il ricorso a questa dotazione sarebbe avvenuto come extrema ratio per cercare di calmare il 41enne.

A svolgere i primi accertamenti sono i colleghi della squadra mobile reggiana, guidati dal dirigente Andrea Napoli, con il coordinamento del pubblico ministero Giulia Galfano. Da quanto starebbe emergendo - ma i primi dettagli dovranno trovare conferma - Citro, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Reggio nell’ambito di un processo pendente in Cassazione per stalking, ieri mattina presto si trovava nella zona di via Beethoven, a Massenzatico. Avrebbe creato qualche problema fermando le auto per strada, pare che corresse in giro e che apparisse nel complesso molto agitato: un comportamento notato da diversi cittadini che hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine, facendp numerose telefonate. Gli agenti della questura sono arrivati intorno alle 5.30, e hanno tentato di riportare l’uomo alla calma. A un certo punto il 41enne si è rifugiato dentro il forno Castagnoli, dove sembra che sia andato rotto anche un frigorifero.

Poi vi è stato l’intervento delle pattuglie delle volanti, in presenza anche degli operatori del 118: i poliziotti avrebbero cercato a lungo di riportarlo alla calma, ma i tentativi sarebbero andati a vuoto, finché un agente ha usato la pistola a impulsi elettrici. In via Beethoven sono accorse anche le ambulanze: l’uomo è stato accompagnato al Santa Maria Nuova, si è tentato di rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Nell’ambito del fascicolo d’inchiesta aperto dalla Procura retta da Calogero Gaetano Paci, potrebbe essere disposta l’autopsia oltre ad esami per capire se il 41enne avesse fatto uso di sostanze.

Alessandra Codeluppi