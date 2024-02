Giovane arrestato per furto al bar: trovati e denunciati i due complici

Risulta completata, per il momento, l’identificazione dei tre presunti autori di un’aggressione seguita a un furto con destrezza e un tentativo di estorsione, avvenuta nei giorni scorsi in un locale pubblico di Correggio. Nei momenti successivi all’episodio i carabinieri della locale caserma avevano fermato un giovane di 26 anni, di origine straniera, arrestato per vari reati che vanno dal concorso in furto con destrezza, tentata estorsione, rapina impropria, lesioni personali aggravate, fino a resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli accertamenti hanno poi condotto ai due presunti complici: si tratta di un giovane di 25 anni e di un 17enne, quest’ultimo denunciato al tribunale dei minori di Bologna. L’episodio era iniziato in un luogo di ritrovo, dove a un cliente erano stati rubati con destrezza le chiavi dell’auto e un telefonino. Il ladro ha poi chiesto una specie di "riscatto" in denaro al derubato, per potersi vedere restituito il maltolto. Ma di fronte al rifiuto della vittima del furto, il ladro con due complici ha aggredito il derubato, con calci e pugni. E lo stesso hanno fatto con due clienti che erano coraggiosamente intervenuti per difendere il derubato. Dopo quel gesto violento, grazie alle chiavi rubate, i tre uomini sono fuggiti in velocità a bordo dell’auto della vittima. I carabinieri hanno rintracciato l’auto nei pressi del parco della Memoria, riuscendo a fermare il 26enne, il quale ha reagito con violenza nel tentativo di allontanarsi. Ma è stato fermato e dichiarato in arresto. L’autovettura, subito recuperata, è stata restituita al proprietario. Due carabinieri e i tre uomini aggrediti al locale pubblico correggese sono stati medicati in ospedale per escoriazioni non gravi, giudicate guaribili entro una settimana.

a. le.