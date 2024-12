Giovane arrestato per maltrattamenti alla madre e rapina: scattano gli arresti domiciliari

Maltrattamenti alla madre, arrestato 21enne. Il giovane inoltre sarebbe responsabile (in concorso con un altro), di rapina ai danni di un ragazzo sbattuto a terra e colpito violentemente con diversi pugni al volto per prendergli il telefonino.

Durante le indagini su quest’episodio, il 21enne era finito nei guai anche per spaccio di droga, ricettazione e porto abusivo di munizioni; era in possesso di alcuni grammi di cocaina e di hascisc, una patente rubata e una munizione cal. 360.

Il 30 settembre gli erano state applicate le misure dell’allontanamento dalla casa familiare, e dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. A distanza di circa due mesi, il giovane ha violato in più occasioni le prescrizioni, presentandosi in diverse occasioni a casa della madre: per recuperare un veicolo, per poter prendere il cane.

Visti i comportamenti, segnalati dai militari del paese, la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip gli arresti domiciliari. Giovedì mattina i carabinieri hanno dato esecuzione ad mandato, arrestando il giovane.