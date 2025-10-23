Giovane assolto dall’accusa di maltrattamenti. Secondo il giudice il "fatto non sussiste"

Vessazioni "fisiche e morali" durate per due anni, dal gennaio 2022 all’inizio del 2024, in Val d’Enza: lui, un giovane, è finito a processo con rito ordinario davanti al giudice Luigi Tirone per maltrattamenti verso la giovanissima fidanzata, iniziati secondo la tesi accusatoria quando lei aveva appena compiuto 17 anni. Per lui il pubblico ministero ha chiesto 3 anni e 6 mesi di condanna, mentre giudice Greta Iori (subentrata a Tirone) ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena: "Il fatto non sussiste".

Al ragazzo si imputava di averla minacciata: "Muori, se continuo a stare con te ti ammazzo, farai la fine delle tue amiche". Di averla denigrata e offesa "continuamente", dicendole anche sui lavori domestici: "Non fai niente, devo fare tutto, io sono l’uomo e queste cose non le faccio". Lui era accusato di seguirla negli spostamenti, di modificarle le password personali degli account social, di impedirle di uscire di casa, e quando lo faceva, pretendeva foto e aggiornamenti sulle persone che aveva incontrato. Tra le accuse anche quelle di averle dato schiaffi fino a farle sanguinare la bocca, pugni alle braccia e alle gambe fino a procurarle dei lividi. In un caso lui le avrebbe anche afferrato il collo "nel tentativo di soffocarla".

Al giovane nel febbraio 2024, quando aveva 19 anni, fu applicato il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. La ragazza si è costituita parte civile, mentre il giovane si è affidato all’avvocato difensore Davide Martinelli. I due si erano fidanzati all’età di 15 anni per poi lasciarsi nel gennaio 2024. Nel processo sono state sentite la giovane, la madre e le sue amiche. Secondo la versione della ragazza, la relazione iniziò quando lei abitava ancora con la mamma, poi lui si trasferì da loro; in seguito la giovane, ancora minorenne così come il fidanzato, decise di andare a vivere da sola in affitto e pure lui si sarebbe trasferito da lei per convivere.

I testimoni della difesa, cioè i genitori e un amico dell’imputato, hanno invece riferito che lui studiava, non lavorava, aveva sempre abitato con la propria famiglia e che ogni tanto si fermava a dormire da lei. Alla luce di questo racconto, l’avvocato Martinelli ha chiesto l’assoluzione sostenendo che il reato di maltrattamenti prevede una stabile coabitazione e che non basta essere legati da un rapporto affettivo, seppur duraturo. La difesa ha anche rimarcato che davanti al giudice Tirone la ragazza aveva detto di aver sporto denuncia dopo aver scoperto l’ennesimo tradimento del ragazzo. Sulle aggressioni fisiche, il legale ha invece rilevato la mancanza di prove, come foto dei lividi o certificati medici. Il giudice ha accolto le richieste difensive e revocato la misura cautelare.

Alessandra Codeluppi