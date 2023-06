Giovane automobilista resta ferita

Una giovane donna è rimasta ferita in un incidente accaduto l’altra sera in via della Pace, all’altezza dell’incrocio con via Pio La Torre, alla prima periferia di Correggio. Per cause da accertare, la vettura che stava conducendo, una Volkswagen T Rock, ha sbandato, finendo fuori strada, nella scarpata laterale. L’auto era inizialmente ribaltata su un fianco. Alcuni automobilisti di passaggio, per poter favorire i soccorsi alla giovane rimasta nell’abitacolo, hanno in parte ripristinato la posizione del veicolo, permettendo alla conducente di uscire più agevolmente dall’abitacolo.

Sono subito intervenuti sul posto gli operatori della Croce rossa locale, per poi accompagnare la donna al pronto soccorso, in condizioni che non risultano essere gravi. I rilievi sulla dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. Il traffico, durante le fasi del soccorso, è rimasto rallentato. Sulla stessa strada di recente si sono verificati diversi incidenti, anche molto gravi.