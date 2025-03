Giovane bullizzato e pestato sul bus: "Mio figlio era lì, non se ne può più"

"Vorrei che l’amministrazione prendesse coscienza di ciò che sta accadendo. Certo, è giusto preoccuparsi di progetti sociali, cercando di capire come far integrare questi ragazzi, ma sarebbe altrettanto giusto farsi carico del danno recato ai cittadini onesti". Sono le parole di una "mamma preoccupata", che intende preservare l’anonimato suo e di suo figlio minorenne. La lettera arrivata ieri racconta un episodio di violenza e bullismo (uno dei tanti) che vede come protagonisti ragazzi giovani e stranieri.

Lunedì, ora di pranzo: su un autobus all’altezza di Porta Castello salgono due ragazzi di origine africana. Il figlio della signora si trova sullo stesso mezzo, "stava rientrando da scuola" racconta. I due ragazzi appena saliti hanno, alla vista, sui 18 anni: "Subito cominciano a dar fastidio a un tranquillo e solitario ragazzino di circa 15 anni – continua la lettera –. Il malcapitato prova educatamente a chiedere cosa vogliano e se ce l’abbiano con lui. Questi gli si avventano contro con quello che mio figlio definisce un “pestaggio”. Tutti gli studenti sul bus attoniti e spaventati rimangono impietriti e non intervengono. Fortunatamente un paio di signore, alle quali va la mia stima, cominciano a urlare a prendere a borsettate i picchiatori. L’autista ferma il bus in via Ariosto, apre le porte e butta fuori dal mezzo i “maranza”. Appurate le “buone” condizioni del giovane (in realtà contuso e con un labbro sanguinante, oltreché immagino traumatizzato) riparte la corsa".

Fatti come questo, considera dunque la mamma, "gettano le basi per un razzismo dei giovani, che si trovano costretti ad aver paura di questi soggetti, col rischio di farlo cadere nelle trappole dei facili ragionamenti". Bene individuare le motivazioni sociologiche o psicologiche che possono celarsi dietro un gesto di questo tipo, dice la donna, "ma senza una condanna ferma e azioni concrete sembra che l’amministrazione si limiti a giustificare o minimizzare, quando le persone si sentono impotenti o prese in giro".

"Magari questo episodio andrà semplicemente ad alimentare quella che la precedente amministrazione definiva una “percezione” dell’insicurezza – conclude –. Senz’altro ci troviamo di fronte ad un disagio sociale e non ci sono soluzioni semplici, ma temo che si stiano creando i presupposti perché questi soggetti maturino un senso di onnipotenza dettato dall’impunità, dalle scarse azioni di repressione ma anche solo di riprovazione. Voglio ancora sperare in un cambio di passo".

Giulia Beneventi