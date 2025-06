Giovane di 29 anni trovato senza vita

Un giovane di soli 29 anni, Manfredo Mola, è stato trovato senza vita nella sua camera da letto la sera di martedì 3 giugno, nell’appartamento di famiglia situato nel grattacielo di Piazza della Repubblica, a Sant’Ilario. La tragica scoperta sarebbe stata fatta dal padre, un carabiniere in congedo, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

La notizia ha scosso la comunità locale sin da subito, quando in molti presenti nella centralissima piazza in quel momento si sono chiesti il perché sotto il grattacielo fossero arrivate a sirene spiegate ambulanze, automedica e carabinieri.

Manfredo, originario di Massa di Somma (Comune della città metropolitana di Napoli) ed appassionato della scena musicale trap, proveniva da un’ottima famiglia.

Risiedeva a Reggio Emilia da tempo ma si era trasferito a Sant’Ilario circa due anni fa, nel 2022.

Secondo le prime informazioni, il giovane soffriva di problemi cardiocircolatori, una condizione che potrebbe aver contribuito al tragico epilogo.

Le prime ipotesi investigative suggeriscono che il decesso sia dovuto a cause naturali.

Sul luogo sono intervenuti prontamente i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Reggio e della stazione di Sant’Ilario, insieme al personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118.

Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 29enne, che al loro arrivo non mostrava più alcun segno di vita.

La salma è ora a disposizione della Procura di Reggio, che potrebbe disporre l’autopsia per chiarire definitivamente le cause del decesso e fugare ogni dubbio.

Al momento, non sono stati riscontrati segni di violenza o elementi che suggeriscano una causa diversa da quella naturale legata alla cardiopatia.

Saranno gli accertamenti medico-legali eventualmente disposti dall’autorità giudiziaria fornire un quadro più preciso. Le indagini sono condotte dai carabinieri in coordinamento con la Procura, per ricostruire le ultime ore di vita del giovane.

Francesca Chilloni